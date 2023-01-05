"Є думка – залиш її при собі": російського футболіста назвали рабом

Росіянин вважає, що публічні люди мають мовчати

Захисник "Спартака" та збірної росії Георгій Джикія розкритикував Польщу та Роберта Левандовскі за відмову від гри з рф в півфіналі стикового раунду відбору на ЧС-2022. Після цього УЄФА та ФІФА усунула збірну росії від усіх міжнародних матчів.

Відповідний коментар Джикії доступний на "СЕ". Футболіст вважає, що медійні особи не повинні втручатися у політику. У мережі розкритикували центрбека через таку позицію.

"Може, Левандовскі хоче стати політиком... Дивно, що футболісти, які завжди говорили, що спорт поза політикою і правильно поводилися, раптом так перевзулися.

Коли ти спортсмен такого рівня, то як мінімум не треба агітувати та налаштовувати. Є думка – залиш її при собі.

Ті ж боснійці публічно заявили, що не гратимуть з нами у товариському матчі. Ну, ви зв’яжіться зі своєю федерацією і вирішите це там у себе. Чого ви хайпуєте?" — заявив Джикія.

У мережі один із користувачів назвав Джикію рабом за таку невиразну позицію.

Раніше відомий російський футболіст заявив, що росія купила результати на ЧС-2018, який проходив у рф.

Нагадаємо, естонські футболісти публічно вибачилися за фото із тренером збірної росії.