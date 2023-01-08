"Ленивые амебы": экс-игрок "Динамо" объяснил любовь россиян к путину

Футболист успел поиграть и в россии

Бывший хавбек "Динамо" Виталий Самойлов поделился своим мнением о россиянах, которые поддерживают энергетический террор Украины.

Соответствующее интервью экс-игрока доступно на Tribuna.com. Самойлов отметил, что россияне бояться критиковать президента рф владимира путина. Кроме того, бывший футболист поведал, что граждане рф настолько ленивы, что читают информацию только с российских источников, из-за чего легко подвергаются "зомбированию".

"Они боятся что-то сказать вслух. К примеру, о недовольстве путиным. Это даже не сейчас началось, а когда я там играл. Они полушепотом говорили, если кому-то не нравилось. Так построена вертикаль, что либо так, либо будешь сидеть. Этого они все боятся.

Мне кажется, они еще и ленивая нация. Не хотят немного порыться в интернете и поискать дополнительную информацию – не только русскую или украинскую. Можно зайти на европейские или азиатские сайты – на любой. Можно потратить два часа, но иметь разную информацию. Но они ленивы, просто амебы. Царек сказал, и они будут слушать его. Они полагают, что он не может их обманывать", – сказал Самойлов.

Ранее сообщалось, что футболист Бело-синих потерял одноклассника на фронте.

Напомним, украинский футбольный клуб отказался участвовать в опросе ФИФА из-за пророссийской позиии федерации.