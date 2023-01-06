Украинский клуб отказался сотрудничать с "пророссийской ФИФА"

Запорожский Металлург обозначил свою позицию

МФК "Металлург" Запорожье отказался участвовать в голосовании по избранию символической сборной мира FIFA FIFPRO World 2021/22 из-за отказа Международной федерации футбола предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому перед финалом ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

В запорожском клубе назвали такую позицию ФИФА пророссийской. Об этом сообщает пресс-служба команды в Twitter. МФК "Металлург" опубликовал официальное заявление по этому поводу.

"Позиция игроков МФК "Металлург" по этому вопросу следующая: футболисты отказываются от голосования в знак протеста против пророссийской позиции FIFA, не поддержавшей инициативу Президента Украины и отказавшейся от выступления Владимира Зеленского перед финальным матчем Чемпионата мира в Катаре

Официально сообщаем, что игроки "Металлурга" не будут участвовать в голосовании по избранию символической сборной мира FIFA FIFPRO World 11 сезона 2021/22", — гласит сообщение от пресс-службы запорожского клуба.

МФК Металлург не будет принимать участие в голосовании от ФИФА

Напомним, в сеть все равно слили видеообращение Зеленского к организаторам и болельщикам ЧМ-2022. Однако решение ФИФА вызвало гнев в сети. К примеру, футболист-волонтер Роман Зозуля раскритиковал Украинскую ассоциаицию футбола (УАФ) и Андрея Шевченко за бездействие в этой ситуации.