Український клуб відмовився співпрацювати з "проросійською ФІФА"

Запорізький Металург позначив свою позицію

МФК "Металург" Запоріжжя відмовився брати участь у голосуванні щодо обрання символічної збірної світу FIFA FIFPRO World 2021/22 через відмову Міжнародної федерації футболу надати слово президенту України Володимиру Зеленському перед фіналом ЧС-2022 з футболу в Катарі.

У запорізькому клубі назвали таку позицію ФІФА проросійською. Про це повідомляє пресслужба команди у Twitter. МФК "Металург" опублікував офіційну заяву із цього приводу.

"Позиція гравців МФК "Металург" з цього питання наступна: футболісти відмовляються від голосування на знак протесту проти проросійської позиції FIFA, яка не підтримала ініціативу Президента України й відмовилася від виступу Володимира Зеленського перед фінальним матчем Чемпіонату світу в Катарі

Офіційно повідомляємо, що гравці "Металурга" не братимуть участі у голосуванні щодо обрання символічної збірної світу FIFA FIFPRO World 11 сезону 2021/22", — йдеться у повідомленні від пресслужби запорізького клубу.

МФК Металург не братиме участі у голосуванні від ФІФА

Нагадаємо, у мережу все одно злили відеозвернення Зеленського до організаторів та вболівальників ЧС-2022. Однак рішення ФІФА викликало гнів у мережі. Наприклад, футболіст-волонтер Роман Зозуля розкритикував Українську асоціацію футболу (УАФ) та Андрія Шевченка за бездіяльність у цій ситуації.