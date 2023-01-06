"Шахтер" держит Мудрика в рабстве! Экс-игрок сборной Украины вскипел от злости

Евгений Левченко возмущен нежеланием "Шахтера" продавать футболиста

Эпопея с переходом вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика в лондонский "Арсенал" продолжается. "Горняки" все время повышают цену на футболиста, а англичане не спешат расставаться с огромными деньгами.

Фанаты "Арсенала" уже запустили мем — Мудрик в клетке — и сопроводили его хештегом #freemudryk (освободите Мудрика). Футболист лайкнул это сообщение в соцсетях.

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко считает, что "Шахтер" должен прислушаться к желаниям своего игрока.

Левченко взбесила цитата представителя штаба "горняков" Карло Николини, который сказал, что у клуба нет необходимости продавать Мудрика. В Twitter Евгений сравнил это с рабством.

"А у Мудрика вообще что-то спросили? Какое-то современное рабство", — написал Левченко в социальной сети.

Ранее была информация, что "Челси" вступил в битву за вингера сборной Украины и готов предложить за него 80 миллионов евро.

Также сообщалось, что Мудрик уже может находиться в Лондоне. Это стало известно после "расследования" фанатов "Арсенала". Журналист Артем Франков считает, что "Шахтер" взял молодого футболиста в "заложники".