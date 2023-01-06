"Шахтар" тримає Мудрика у рабстві! Ексгравець збірної України скипів від злості

Євген Левченко обурений небажанням "Шахтаря" продавати футболіста

Епопея з переходом вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика до лондонського "Арсеналу" триває. "Гірники" весь час підвищують ціну на футболіста, а англійці не поспішають розлучатися з величезними грошима.

Фанати "Арсеналу" вже запустили мем — Мудрик у клітці — і супроводили його хештегом #freemudryk (звільніть Мудрика). Футболіст лайкнув це повідомлення у соцмережах.

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко вважає, що "Шахтар" має дослухатися до бажань свого гравця.

Левченко розлютила цитата представника штабу "гірників" Карло Ніколіні, який сказав, що клуб не має потреби продавати Мудрика. У Twitter Євген порівняв це з рабством.

"А у Мудрика взагалі щось запитали? Якесь сучасне рабство", — написав Левченко у соціальній мережі.

Раніше була інформація, що "Челсі" вступив у битву за вінгера збірної України та готовий запропонувати за нього 80 мільйонів євро.

Також повідомлялося, що Мудрик вже може перебувати у Лондоні. Це стало відомо після "розслідування" фанів "Арсеналу". Журналіст Артем Франков вважає, що "Шахтар" взяв молодого футболіста у "заручники".