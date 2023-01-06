Віз 100 кг кокаїну: футболіст національної збірної став наркокур’єром

Жан-Мануель Недра заарештований у Франції

Минулої осені відомого чорногорського боксера Горана Гогіча заарештували за постачання наркотиків до Європи. Тепер на контрабанді попався футболіст збірної Мартініки Жан-Мануель Недра.

Як пише Le Parisien, Недру та його дівчину затримали у французькому аеропорту Руассі, їхні валізи були набиті кокаїном. У результаті поліція вилучила 100 кілограмів наркотиків. Недру заарештували, а його дівчину відпустили під заставу.

29-річний Жан-Мануель Недра виступає за клуб "Айглюн дю Ламентін" та збірну Мартініки — це острови в Карибському морі, що належать Франції. Жан-Мануель провів 20 поєдинків за національну команду. Також цього сезону він провів два матчі у Кубку Франції. За регламентом у турнірі також беруть участь заморські території країни.

Недра не перший футболіст, який став наркокур’єром. Колишнього футболіста збірної Сербії та Чорногорії Душана Петковича заарештували в Амстердамі під час міжнародної спецоперації. Поліція вилучила 115 кг кокаїну.

Раніше ми писали, що відомий норвезький лижник Петтер Нортуг потрапив у скандал із наркотиками.