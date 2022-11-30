Вистачило б на всю Москву: у колишнього гравця "Спартака" знайшли центнер кокаїну

Душан Петкович входив до складу злочинного угруповання

Ексфутболіст збірної Сербії та Чорногорії, 48-річний Душан Петкович, був заарештований в Амстердамі під час міжнародної спецоперації. Поліція вилучила 115 кг кокаїну.

Читайте також: чорногорський боксер втратив кокаїну на мільярд доларів

Операцію спільно проводили прокуратура Сербії щодо боротьби з організованою злочинністю, міністерства внутрішніх справ Бельгії, Люксембургу та Нідерландів, а також Європол.

Як пише Mondo, члени злочинного угруповання з території Південної Америки організували перевезення великої партії кокаїну в порт Роттердама та подальше транспортування наркотику до бельгійського міста Арлон. Кокаїн був захований у 22 бетонних плитах.

Душан Петкович розпочинав кар’єру у белградському ОФК. Він також виступав за "Мальорку", "Вольфсбург", "Спартак". За національну збірну Сербії та Чорногорії провів 7 матчів та забив 1 гол. Їздив із командою на ЧС-2006, тоді тренером Сербії та Чорногорії був його батько Ілля Петкович.

Раніше ми писали, що відомий норвезький лижник Петтер Нортуг потрапив у скандал із наркотиками.