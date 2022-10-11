"Готуються до Паралімпійської спартакіади": російському тренеру пояснили, куди поділася армія рф

У росії не всі розуміють, чому знадобилася мобілізація цивільних

Через провали на фронті в рф було оголошено "часткову мобілізацію". Тренер збірної росії з лижних перегонів Юрій Бородавко вважає, що спортсменів не варто відправляти на війну в Україні, адже в росії для цього є "військові".

Відповідний коментар Бородавка доступний на sport24.ru. Він зазначив, що загроз для росії немає, а тому мобілізувати спортсменів немає сенсу.

"Кожна людина має займатися своєю справою. Військові мають служити й воювати, а спортсмени повинні змагатися. Якщо буде загроза нашій країні й росія не зможе обійтися без наших спортсменів, то, звичайно, всі підуть її захищати. Сьогодні цієї загрози немає.

У нас є численна армія та спеціально навчені люди, які можуть виконувати військові цілі значно краще, ніж спортсмени”, – сказав Бородавко.

У мережі висміяли слова тренера. Один з користувачів зазначив, що професійна армія рф вже знищена, а ті, хто вижив, "готуються до Паралімпійської спартакіади". Інші користувачі розкритикували Юрія, який захищає спортсменів, багато з яких публічно підтримують війну в Україні, а не "звичайних" росіян.

У мережі висміяли слова Юрія Бородавка, який проти мобілізації спортсменів у росії

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