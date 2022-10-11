"Готовятся к Паралимпийской спартакиаде": российскому тренеру объяснили, куда делась армия рф
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В россии не все понимают, почему понадобилась мобилизация гражданских
Из-за провалов на фронте в россии была объявлена "частичная мобилизация". Тренер сборной россии по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что спортсменов не стоит отправлять на войну в Украине, ведь в рф для этого есть "военные".
Соответствующий комментарий Бородавко доступен на sport24.ru. Он отметил, что угроз для россии нет, а потому мобилизировать спортсменов нет смысла.
"Каждый человек должен заниматься своим делом. Военные должны служить и воевать, а спортсмены должны соревноваться. Если будет угроза нашей стране и россия не сможет обойтись без наших спортсменов, то, конечно, все пойдут ее защищать. На сегодняшний день этой угрозы нет.
У нас есть многочисленная армия и специально обученные люди, которые могут выполнять военные цели значительно лучше, чем спортсмены", – сказал Бородавко.
В сети высмеяли слова тренера. Один из пользователей отметил, что профессиональная армия рф уже уничтожена, а те, кто выжил, "готовятся к Паралимпийской спартакиаде". Другие пользователи раскритиковали Юрия, защищающего спортсменов, многие из которых публично поддерживают войну в Украине, а не "обычных" россиян.
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