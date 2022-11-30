Хватило бы на всю Москву: у бывшего игрока "Спартака" нашли центнер кокаина

Душан Петкович входил в состав преступной группировки

Экс-футболист сборной Сербии и Черногории, 48-летний Душан Петкович, был арестован в Амстердаме в ходе международной спецоперации. Полиция изъяла 115 кг кокаина.

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Операцию совместно проводили прокуратура Сербии по борьбе с организованной преступностью, министерства внутренних дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов, а также Европол.

Как пишет Mondo, члены преступной группировки с территории Южной Америки организовали перевозку крупной партии кокаина в порт Роттердама и дальнейшую транспортировку наркотика в бельгийский город Арлон. Кокаин был спрятан в 22 бетонных плитах.

Душан Петкович начинал карьеру в белградском ОФК. Он также выступал за "Мальорку", "Вольфсбург", "Спартак". За национальную сборную Сербии и Черногории провел 7 матчей и забил 1 гол. Ездил с командой на ЧМ-2006, тогда тренером Сербии и Черногории был его отец Илия Петкович.

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