Тренеру российского клуба демонстративно не пожали руку в Лиге Европы (видео)

Забавный инцидент произошел на матче московского "Спартака".

В среду, 24 ноября, московский "Спартак" сенсационно нанес поражение "Наполи" (2:1) в пятом туре группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. После игры тренер итальянцев отказался пожать руку наставнику российского клуба.

Соответствующее видео опубликовал на своем YouTube-канале Матч ТВ.

На кадрах видно, как главный тренер "Спартака" португалец Руй Витория идет жать руку итальянцу Лучано Спаллетти, однако менеджер "Наполи" демонстративно отворачивается и уходит в подтрибунное помещение. Ошарашенный Витория с растерянным видом "застыл" на некоторое время.

Добавим, что итальянец позже заявил, что не подал руку сопернику, ведь тот не поприветствовал его перед игрой. Витория опровергает это.

Напомним, "Спартак" после 5 туров возглавляет группу С Лиги Европы, опережая "Наполи" (7 очков) по дополнительным показателям, "Легия" (6 очков) и "Лестер" (5 очков) свой матч 5-го тура еще не сыграли.

Недавно украинский комментатор выдал патриотическую речь перед игрой "Спартака" в Лиге Европы. Ранее еще один украинский комментатор обрадовался голу в ворота сборной России в прямом эфире.