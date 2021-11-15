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Задели за живое: реакция украинского комментатора на гол Хорватии в ворота России вызвала ажиотаж в росСМИ (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сборная России Новость обновлена 15 ноября 2021, 13:24
Сборная России

Украинец обрадовался автоголу россиян.

После нашумевшей речи украинского комментатора в матче московского "Спартака" на megogo спортивный диктор каналов "Футбол 1/2/3" также отметился, но в эфире поединка сборной России.

Во время игры отбора на чемпионат мира-2022 Хорватия — Россия (1:0) хозяева имели тотальное преимущество, однако реализовали его в забитый мяч лишь на 81-й минуте встречи. После банального навеса в штрафную российский футболист Федор Кудряшов точно пробил по своим воротам, вызвав бурю эмоций у нашего комментатора, который не скрывал своей радости.

"Навес в штрафную площадку – и мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Федор Кудряшов. Брависсимо!" — кричал комментатор.

Стоит отметить, что в РФ быстро спохватились и рассказали, как в соседней стране болеют против их команды. Крупные российские спортивные и не только издания перепечатали эту новость.

Россиян взбесил украинский комментатор
Россиян взбесил украинский комментатор

Добавим, что главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что его футболисты боялись мяча в игре с Хорватами, а бывший футболист "Спартака" ушел из студии Матч ТВ, не выдержав игры в исполнении российских футболистов.

Теги:
#Футбол #Сборная России #Сборная Хорватии #ЧМ-2022
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