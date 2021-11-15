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Зачепили за живе: реакція українського коментатора на гол Хорватії у ворота Росії викликала ажіотаж у росЗМІ (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Збірна Росії Новина оновлена 15 листопада 2021, 13:24
Збірна Росії

Українець зрадів автоголу росіян.

Після гучної промови українського коментатора у матчі московського "Спартака" на megogo спортивний диктор каналів "Футбол 1/2/3" також відзначився, але в ефірі поєдинку збірної Росії.

Під час гри відбору на чемпіонат світу-2022 Хорватія — Росія (1:0) господарі мали тотальну перевагу, проте реалізували її в забитий м’яч лише на 81-й хвилині зустрічі. Після банального навісу до штрафного майданчика російський футболіст Федір Кудряшов точно пробив по своїх воротах, викликавши бурю емоцій у нашого коментатора, який не приховував своєї радості.

"Навіс у штрафний майданчик – і м’яч у сітці воріт! Хорватія забиває! Забиває Федір Кудряшов. Бравісімо!" — кричав коментатор.

Варто зазначити, що у РФ швидко розповіли, як у сусідній країні вболівають проти їхньої команди. Великі російські спортивні та не тільки видання передрукували цю новину.

Росіян розлютив український коментатор
Росіян розлютив український коментатор

Додамо, що головний тренер збірної Росії Валерій Карпін розповів, що його футболісти боялися м’яча у грі з Хорватами, а колишній футболіст "Спартака" пішов зі студії Матч ТБ, не витримавши гри у виконанні російських футболістів.

Теги:
#Футбол #Збірна Росії #Збірна Хорватії #ЧС-2022
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