Зачепили за живе: реакція українського коментатора на гол Хорватії у ворота Росії викликала ажіотаж у росЗМІ (відео)
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Українець зрадів автоголу росіян.
Після гучної промови українського коментатора у матчі московського "Спартака" на megogo спортивний диктор каналів "Футбол 1/2/3" також відзначився, але в ефірі поєдинку збірної Росії.
Під час гри відбору на чемпіонат світу-2022 Хорватія — Росія (1:0) господарі мали тотальну перевагу, проте реалізували її в забитий м’яч лише на 81-й хвилині зустрічі. Після банального навісу до штрафного майданчика російський футболіст Федір Кудряшов точно пробив по своїх воротах, викликавши бурю емоцій у нашого коментатора, який не приховував своєї радості.
"Навіс у штрафний майданчик – і м’яч у сітці воріт! Хорватія забиває! Забиває Федір Кудряшов. Бравісімо!" — кричав коментатор.
Варто зазначити, що у РФ швидко розповіли, як у сусідній країні вболівають проти їхньої команди. Великі російські спортивні та не тільки видання передрукували цю новину.
Додамо, що головний тренер збірної Росії Валерій Карпін розповів, що його футболісти боялися м’яча у грі з Хорватами, а колишній футболіст "Спартака" пішов зі студії Матч ТБ, не витримавши гри у виконанні російських футболістів.
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