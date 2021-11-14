"Бояться м’яча": тренер збірної Росії звинуватив своїх гравців у боягузливому футболі

Карпін підбив підсумки матчу.

Головний тренер збірної Росії з футболу Валерій Карпін прокоментував гостьову поразку своєї команди у грі проти Хорватії (1:0) у відборі на чемпіонат світу-2022.

Слова наставника доступні на сайті "Чемпіонат".

Карпін зазначив, що багато його підопічних не хотіли приймати м’яч і вести контргру в умовах постійного пресингу хорватів. Валерій заявив, що його футболісти просто бояться м’яча.

"Не вийшла контргра, гра з м’ячем. Говорили про це, про психологію багато, але у багатьох футболістів не було бажання отримувати м’яч. Оборонятися 90 хвилин без м’яча нереально. Це якраз не вийшло — команда з м’ячем не мала перепочинку ні секунди. Ми мали можливості, але для цього потрібно хотіти отримувати м’яч і не боятися цього", — заявив Карпін.

Додамо, що збірна Росії була просто знищена хорватами на полі, хоча рахунок 1:0 явно не показує всієї картини гри. Хорвати завдали 19 ударів проти двох у росіян, при цьому вирішального удару завдав росіянин Федір Кудряшов, який став автором автоголу. Ця поразка відправила збірну РФ до стикового раунду відбору, Хорватія з першого місця пробилася на Мундіаль у Катарі.

Раніше екс-тренер "Динамо" (Київ) Юрій Сьомін заявив, що Хорватія "випадково" перемогла Росію. А ось колишній футболіст московського "Спартака" Євген Ловчев втік зі студії "Матч ТВ", не витримавши футболу у виконанні збірної РФ.