"А він точно матч дивився?": Сьомін заявив про випадкову поразку Росії у грі з Хорватією

Відомий російський тренер підбив підсумки матчу.

Колишній головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін прокоментував результат матчу відбору на чемпіонат світу-2022 Хорватія — Росія (1:0), який вивів господарів поєдинку на ЧС з футболу в Катарі.

Фахівець підбив підсумки гри для видання "Чемпіонат".

Сьомін вважає, що господарі не награли на перемогу в цій грі, хоча статистика вказує на тотальну перевагу хорватів: 19 ударів проти двох (9 у рамку воріт проти 0). "Палич" заявив, що хорвати зіграли індивідуально краще, проте збірна РФ була дисциплінованою та добре підготовленою, а виною поразки є "чистий випадок".

"Хорвати мали індивідуальну майстерність досить високу, але вони практично нічого не створили біля наших воріт. Чистий випадок, який допоміг їм перемогти. Збірна Росії робила все можливе, у всіх компонентах була добре підготовлена до цієї гри, але у футболі іноді удача грає роль", — заявив Сьомін.

Примітно, що користувачі мережі вважають коментар Сьоміна дивним, а один з уболівальників припустив, що "Палич" дивився не ту гру: "А він точно той матч дивився?"

Додамо, що під час цієї гри у відомого російського екс-футболіста Євгена Ловчева здали нерви. У результаті він втік зі студії Матч ТБ, вилаявшись в ефірі.