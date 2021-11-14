"А он точно матч смотрел?": Семин заявил о случайном поражении России в игре с Хорватией

Известный российский тренер подвел итоги матча.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин прокомментировал результат матча отбора на чемпионат мира-2022 Хорватия — Россия (1:0), который вывел хозяев поединка на ЧМ по футболу в Катаре.

Специалист подвел итоги игры для издания "Чемпионат".

Семин считает, что хозяева не наиграли на победу в этой игре, хотя статистика указывает на тотальное превосходство хорватов: 19 ударов против двух (9 в створ против 0). "Палыч" заявил, что хорваты сыграли индивидуально лучше, однако сборная РФ была дисциплинированной и хорошо подготовленной, а виной поражения является "чистый случай".

"Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить. Сборная России делала все возможное, во всех компонентах была хорошо подготовлена к этой игре, но в футболе иной раз удача играет роль", — заявил Семин.

Примечательно, что пользователи посчитали комментарий Семина странным, а один из болельщиков предположил, что "Палыч" смотрел не ту игру: "А он точно тот матч смотрел?"

Добавим, что во время этой игры у известного российского экс-футболиста Евгения Ловчева сдали нервы. В итоге он сбежал со студии Матч ТВ, выругавшись в эфире.