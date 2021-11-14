"Це г*вно рідкісне": екс-футболіст "Спартака" втік зі студії під час матчу збірної Росії (відео)

Колишній футболіст не хоче дивитися "на дурдом".

Екс-гравець московського "Спартака" та збірної СРСР Євген Ловчев розкритикував збірну Росії за перший тайм проти Хорватії. Команди грають у Спліті вирішальний матч кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Нерви відомого футболіста не витримали в ефірі телеканалу "Матч ТВ".

Під час перерви у студії Ловчев заявив, що йому не подобається риторика експертів, які заявили про позитивний хід протистояння в Спліті (російські футболісти захищаються і навіть не думають про атаку, — прим. ред.)

"Це г*вно рідкісне!", — заявив Ловчев, який зняв мікрофон і почав залишати студію Матч ТВ.

"Ви правда йдете?", — запитав ведучий.

"Звичайно. А що мені цей дурдом дивитися? Ви тут мені втираєте про нормальні 0:0...", — відповів Євген.

Додамо, що у першому таймі Хорватія та Росія голів не забивали. Росіяни грають на виніс і навіть не думають про атаку. Цікаво, що нічия виведе команду РФ на чемпіонат світу з першого місця в групі. Друга позиція гарантує участь у другому раунді відбору, який складатиметься з двох поєдинків з двома збірними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна України ризикує не потрапити на чемпіонат світу у Катарі.