"Це г*вно рідкісне": екс-футболіст "Спартака" втік зі студії під час матчу збірної Росії (відео)
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Колишній футболіст не хоче дивитися "на дурдом".
Екс-гравець московського "Спартака" та збірної СРСР Євген Ловчев розкритикував збірну Росії за перший тайм проти Хорватії. Команди грають у Спліті вирішальний матч кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
Нерви відомого футболіста не витримали в ефірі телеканалу "Матч ТВ".
Під час перерви у студії Ловчев заявив, що йому не подобається риторика експертів, які заявили про позитивний хід протистояння в Спліті (російські футболісти захищаються і навіть не думають про атаку, — прим. ред.)
"Це г*вно рідкісне!", — заявив Ловчев, який зняв мікрофон і почав залишати студію Матч ТВ.
"Ви правда йдете?", — запитав ведучий.
"Звичайно. А що мені цей дурдом дивитися? Ви тут мені втираєте про нормальні 0:0...", — відповів Євген.
Додамо, що у першому таймі Хорватія та Росія голів не забивали. Росіяни грають на виніс і навіть не думають про атаку. Цікаво, що нічия виведе команду РФ на чемпіонат світу з першого місця в групі. Друга позиція гарантує участь у другому раунді відбору, який складатиметься з двох поєдинків з двома збірними.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна України ризикує не потрапити на чемпіонат світу у Катарі.
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