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"Это г*вно редкое": экс-футболист "Спартака" сбежал со студии во время матча сборной России (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Евгений Ловчев Новость обновлена 14 ноября 2021, 17:35
Евгений Ловчев

Бывший футболист не хочет смотреть "на дурдом".

Бывший игрок московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал сборную России за первый тайм против Хорватии. Команды играют в Сплите решающий матч квалификации на чемпионат мира-2022.

Нервы именитого футболиста не выдержали в эфире телеканала "Матч ТВ".

Во время перерыва в студии Ловчев заявил, что ему не нравится риторика экспертов, которые заявили о положительном ходе противостояния в Сплите (российские футболисты защищаются и даже не думают об атаке, — прим. ред.)

"Это г*вно редкое!", — заявил Ловчев, который снял микрофон и начал покидать студию Матч ТВ.

"Вы правда уходите?", — спросил ведущий.

"Конечно. А что мне дурдом этот смотреть? Вы тут мне втираете про нормальные 0:0…", — ответил Евгений.

Добавим, что в первом тайме Хорватия и Россия голов не забивали. Россияне играют на вынос и даже не думают об атаке. Примечательно, что ничья выведет команду РФ на чемпионат мира с первого места в группе. Вторая позиция гарантирует участие во втором раунде отбора, который будет состоять из двух поединков с двумя сборными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины рискует не попасть на чемпионат мира в Катаре.

Теги:
#Футбол #Сборная России #Сборная Хорватии
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