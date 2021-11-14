"Боятся мяча": тренер сборной России обвинил своих игроков в трусливом футболе

Карпин подвел итоги матча.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал гостевое поражение своей команды в игре против Хорватии (1:0) в отборе на чемпионат мира-2022.

Слова наставника доступны на сайте "Чемпионат".

Карпин отметил, что многие его подопечные не хотели принимать мяч и вести контригру в условиях постоянного прессинга хорватов. Валерий заявил, что его футболисты попросту боятся мяча.

"Не получилась контригра, игра с мячом. Говорили про это, про психологию много, но у многих футболистов не было желания получать мяч. Обороняться 90 минут без мяча нереально. Это как раз не получилось – у команды с мячом не было передышки ни секунды. У нас были возможности, но для этого нужно хотеть получать мяч и не бояться этого", — заявил Карпин.

Добавим, что сборная России была просто уничтожена хорватами на поле, хотя счет 1:0 явно не отражает всей картины игры. Хорваты нанесли 19 ударов против двух у россиян, при этом решающий удар нанес россиянин Федор Кудряшов, ставший автором автогола. Это поражение отправило сборную РФ в стыковой раунд отбора, Хорватия с первого места пробилась на Мундиаль в Катаре.

Ранее экс-тренер "Динамо" (Киев) Юрий Семин заявил, что Хорватия "случайно" победила Россию. А вот бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев сбежал со студии Матч ТВ, не выдержав футбола в исполнении сборной РФ.