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Тренеру російського клубу демонстративно не потиснули руку у Лізі Європи (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Руй Віторія Новина оновлена 25 листопада 2021, 12:43
Руй Віторія

Кумедний інцидент стався на матчі московського "Спартака".

У середу, 24 листопада, московський "Спартак" сенсаційно завдав поразки "Наполі" (2:1) у п’ятому турі групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2021/22. Після гри тренер італійців відмовився потиснути руку наставнику російського клубу.

Відповідне відео опублікував на своєму YouTube-каналі Матч ТВ.

На кадрах видно, як головний тренер "Спартака" португалець Руй Віторія йде тиснути руку італійцеві Лучано Спаллетті, проте менеджер "Наполі" демонстративно відвертається і йде до підтрибунного приміщення. Ошелешений Віторія з розгубленим виглядом "застиг" на деякий час.

Додамо, що італієць пізніше заявив, що не подав руку супернику, адже той не привітав його перед грою. Віторія спростовує це.

Нагадаємо, "Спартак" після 5 турів очолює групу С Ліги Європи, випереджаючи "Наполі" (7 очок) за додатковими показниками, "Легія" (6 очок) та "Лестер" (5 очок) свій матч 5-го туру ще не зіграли.

Нещодавно український коментатор видав патріотичну промову перед грою "Спартака" у Лізі Європи. Раніше ще один український коментатор зрадів голу у ворота збірної Росії у прямому ефірі.

Теги:
#Футбол #ФК Спартак #ФК Наполі #Лучано Спаллетті #Руй Віторія
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