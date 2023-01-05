Не ступимо на один ринг із росіянами: Україна оголосила бойкот міжнародним змаганням

Наші спортсмени вимагають забанити росію та білорусь

У боях під Бахмутом загинув майстер тайського боксу Владислав Вакуленко. Однак це ніяк не вплинуло на рішення Міжнародної федерації тайського боксу, яка вирішила допустити спортсменів із росії та Ббілорусі до змагань у 2023 році.

У відповідь Українська федерація тайського боксу має намір бойкотувати міжнародні змагання, про що йдеться у відкритому листі.

"У той час, коли весь цивілізований світ намагається зупинити російську агресію в Україні, IFMA у 2023 році дозволила спортсменам росії та білорусі брати участь у змаганнях, які вона організовує – у статусі нейтральних атлетів без прапора та гімну.

Ми глибоко розчаровані та вирішили відмовитися від участі у всіх спортивних заходах, що проводяться Міжнародною федерацією, а також у Всесвітніх іграх – до усунення Федерацій тайського боксу росії та білорусі від участі у змаганнях у будь-якому статусі.

Українські спортсмени не хочуть і не будуть не тільки потискати руку, а й ступати на ринг зі спортсменом, країна якого вбиває його українську родину.

Українська федерація тайського боксу розраховує на повну заборону на участь росіян та білорусів у всіх міжнародних заходах, проведених IFMA, навіть під нейтральним прапором", – йдеться у заяві нашої федерації.

Нагадаємо, що російські окупанти вбили боксера з Чернівців. Раніше ми писали, що у боях під Бахмутом загинув тренер-реабілітолог київського "Динамо". Ми також повідомляли, що під час оборони "Азовсталі" загинув боксер зі столиці Артем Моша, а в окупованому Маріуполі під час війни не стало місцевої легенди боксу.