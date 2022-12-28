У боях під Бахмутом загинув тренер "Динамо"

Олег Тимченко допомагав відновлюватися футболістам після матчів і травм

Війна продовжує забирати життя українських воїнів. 20 грудня у боях під Бахмутом загинув відомий тренер-реабілітолог Олег Тимченко. Раніше на Донбасі окупанти вбили українського гонщика.

Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, Тимченко багато років співпрацював із гравцями та персоналом "Динамо". Він був справжнім патріотом України, професіоналом своєї справи.

Нагадаємо, що в жовтні один із лідерів фанатського руху, вболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько Регбіст трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував боксер Денис Берінчик своєму супернику після бою у Лондоні.

Ми також писали, що на фронті загинув дитячий тренер українського клубу. У героя залишилися два сини-футболісти.

Раніше стало відомо, що в бою з окупантами було вбито двох ультрас "Карпат".