Виконуючи бойове завдання, на Донбасі загинув гонщик-десантник

У боях на Донеччині окупанти вбили українського гонщика

Черговий український спортсмен віддав життя за Батьківщину. У боях з російськими окупантами загинув автогонщик Олександр Єремягін.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України у Facebook. Олександр захищав Україну з 2014 року.

Єремягін служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді. З 2014 року гонщик служив у лавах ЗСУ. Тоді він воював у Луганській області та повернувся додому за два роки. З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну Олександр знову став на захист батьківщини. Герой загинув під Торецьким (Донецька область), виконуючи бойове завдання.

В автоспорті Олександр з 2000 року виступав на чемпіонатах України з ралі на серійних автомобілях та чемпіонатах зі слалому. Неодноразово був офіційною особою на етапах чемпіонатів України з гірських перегонів та ралі.

"Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким Захисника. Вічна і світла пам’ять Герою!" — йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув регбіст-танкіст Владислав Горбунов. Нагадаємо, ексфутболіст "Вереса" Андрій Каранюк віддав життя за Україну.