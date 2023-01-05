Не ступим на один ринг с россиянами: Украина объявила бойкот международным соревнованиям

Наши спортсмены требуют забанить россию и беларусь

В боях под Бахмутом погиб мастер тайского бокса Владислав Вакуленко. Однако это никак не повлияло на решение Международной федерации тайского бокса, которая решила допустить спортсменов из россии и беларуси к соревнованиям в 2023 году.

В ответ, Украинская федерация тайского бокса намерена бойкотировать международные соревнования, о чем говорится в открытом письме.

"В то время, когда весь цивилизованный мир пытается остановить российскую агрессию в Украине, IFMA в 2023 году разрешила спортсменам россии и беларуси участвовать в соревнованиях, которые она организует — в статусе нейтральных атлетов без флага и гимна.

Мы глубоко разочарованы и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией, а также во Всемирных играх – до устранения Федераций тайского бокса россии и беларуси от участия в соревнованиях в любом статусе.

Украинские спортсмены не хотят и не будут не только пожимать руку, но и ступать на ринг со спортсменом, страна которого убивает его украинскую семью.

Украинская федерация тайского бокса рассчитывает на полный запрет на участие россиян и белорусов во всех международных мероприятиях, проведенных IFMA, даже под нейтральным флагом", – говорится в заявлении нашей федерации.

Напомним, что российские оккупанты убили боксера из Черновцов. Ранее мы писали, что в боях под Бахмутом погиб тренер-реабилитолог киевского "Динамо". Мы также сообщали, что во время обороны "Азовстали" погиб боксер из столицы Артем Моша, а в оккупированном Мариуполе во время войны не стало местной легенды бокса.