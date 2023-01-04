"Мама, не могу уйти с фронта, тут мои братья. Гордись мной": под Бахмутом погиб боец муай-тай

Вражеская пуля убила украинского спортсмена

В тяжелых боях под Бахмутом (Донецкая область), где находится одна из самых горячих точек фронта, за день до нового года, 30 декабря, погиб мастер тайского бокса Владислав Вакуленко.

Об этом сообщает пресс-служба Национального университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ). Бойцу ВСУ навсегда будет 21 год…

"Владу было всего 21 год. Летом он получил диплом НУФВСУ, мечтал о будущем и победе. Не хватит слов, чтобы выразить свои соболезнования семье Владислава. Покойся с миром, наш смелый защитник! Герои не погибают!", – гласит сообщение на сайте НУФВСУ.

Параллельно с учебой Вакуленко занимался таиландским боксом — муай-тай. Парень мечтал вернуться к тренировкам в своем зале, однако вражеская пуля забрала его жизнь.

"Мы всегда будем помнить кого забрала у нас проклятая россия. Влад встречал любые трудности с улыбкой, отражавшейся у всех внутри. Человек, несший свет, был отважным и добрым. Мог просто так прийти и вручить подарок, поддержать, пошутить. Выкладывался на все сто на тренировках. Отдал свою жизнь в борьбе с захватчиком. Я горжусь, что знал тебя, Влад. Я горжусь, что тренировал тебя. Я горжусь, что мог помочь чем-нибудь. Ты – пример отваги и храбрости", – написал в Instagram тренер Владислава Станислав Войтенко.

Боец ВСУ Владислав Носов пересказал один разговор Вакуленко с мамой. На просьбу матери вернуться домой Владислав ответил: "Мама, не могу, тут мои братья. Гордись мной, я в "Азове". Гордись мной".

Владислав Носов пересказал один разговор Вакуленко с мамой

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб украинский регбист-танкист Владислав Горбунов. Кроме того, бывший футболист "Вереса" Андрей Каранюк отдал жизнь за родину.