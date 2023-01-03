Враг рвется по трупам: Залужный назвал американскому генералу самые опасные направления

Военные обсудили несколько важных тем

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные, в частности, поговорили о российских ударах дронами и ситуации в Бахмуте.

В своем официальном Telegram-канале Валерий Залужный рассказал, что в разговоре с Милли они обсудили изменения в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего, в наземном и воздушном пространствах Украины. Также главнокомандующий ВСУ рассказал, где сейчас проходят наиболее тяжелые бои.

"Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают враждебное наступление", — рассказал Залужный.

Также Залужный рассказал о успешных действиях украинских защитников, в частности, в отражении позиций вокруг Авдеевки и продолжении контрнаступательных действий.

"Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия по защите от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с республикой Беларусь полностью контролируется", — Залужный.

Также главнокомандующий упомянул в разговоре о том, что с 31 декабря по сегодняшнее утро (3 января) противник нанес 14 ударов крылатыми ракетами и применил 94 дрона-камикадзе типа "Shahed-136" Залужный поблагодарил Милли "за оказанные при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства".

Также обсуждались нужды Сил обороны Украины для продолжения отражения российской агрессии.

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