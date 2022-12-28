Не пропускал ни одной игры: под Бахмутом погиб фанат "Динамо"

Олег Лебедев с первых дней войны защищал Украину

Вторую за день трагическую новость сообщает киевское "Динамо". Сначала стало известно о смерти тренера-реабилитолога клуба. А теперь появилась информация, что в боях под Бахмутом погиб давний болельщик "Динамо" Олег Лебедев.

"Олег не пропускал практически ни одной игры любимого клуба. С первых дней войны он записался в тероборону, затем отправился на передовую.

Футбольный клуб "Динамо", руководство, тренеры, игроки, все динамовцы искренне сочувствуют семье Олега Лебедева", — говорится в заявлении на официальном сайте команды.

Напомним, что в октябре один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил боксер Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.

Мы также писали, что на фронте погиб детский тренер украинского клуба. У героя остались два сына-футболиста.

Раньше стало известно, что в бою с оккупантами были убиты двое ультрас "Карпат".