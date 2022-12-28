В боях под Бахмутом погиб тренер "Динамо"
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Олег Тимченко помогал восстанавливаться футболистам после матчей и травм
Война продолжает забирать жизни украинских воинов. 20 декабря в боях под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог Олег Тимченко. Ранее на Донбассе оккупанты убили украинского гонщика.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, Тимченко много лет сотрудничал с игроками и персоналом "Динамо". Он был настоящим патриотом Украины, профессионалом своего дела.
Напомним, что в октябре один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил боксер Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.
Мы также писали, что на фронте погиб детский тренер украинского клуба. У героя остались два сына-футболиста.
Раньше стало известно, что в бою с оккупантами были убиты двое ультрас "Карпат".