Выполняя боевое задание, на Донбассе погиб гонщик-десантник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В боях на Донетчине оккупанты убили украинского гонщика
Очередной украинский спортсмен отдал жизнь за Родину. В боях с российскими оккупантами погиб автогонщик Александр Еремягин.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины в Facebook. Александр защищал Украину с 2014 года.
Еремягин служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде. С 2014 года гонщик служил в рядах ВСУ. Тогда он воевал в Луганской области и вернулся домой через два года. С началом полномасштабного вторжения рф в Украину Александр снова встал на защиту родины. Герой погиб под Торецким (Донецкая область), выполняя боевое задание.
В автоспорте Александр с 2000 года выступал на чемпионатах Украины по ралли на серийных автомобилях и чемпионатах по слалому. Неоднократно являлся официальным лицом на этапах чемпионатов Украины по горным гонкам и ралли.
"Выражаем искренние соболезнования семье и близким Защитника. Вечная и светлая память Герою!" — гласит сообщение министерства.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб регбист-танкист Владислав Горбунов. Напомним, экс-футболист "Вереса" Андрей Каранюк отдал жизнь за Украину.