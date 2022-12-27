Выполняя боевое задание, на Донбассе погиб гонщик-десантник

В боях на Донетчине оккупанты убили украинского гонщика

Очередной украинский спортсмен отдал жизнь за Родину. В боях с российскими оккупантами погиб автогонщик Александр Еремягин.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины в Facebook. Александр защищал Украину с 2014 года.

Еремягин служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде. С 2014 года гонщик служил в рядах ВСУ. Тогда он воевал в Луганской области и вернулся домой через два года. С началом полномасштабного вторжения рф в Украину Александр снова встал на защиту родины. Герой погиб под Торецким (Донецкая область), выполняя боевое задание.

В автоспорте Александр с 2000 года выступал на чемпионатах Украины по ралли на серийных автомобилях и чемпионатах по слалому. Неоднократно являлся официальным лицом на этапах чемпионатов Украины по горным гонкам и ралли.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким Защитника. Вечная и светлая память Герою!" — гласит сообщение министерства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб регбист-танкист Владислав Горбунов. Напомним, экс-футболист "Вереса" Андрей Каранюк отдал жизнь за Украину.