Без отца осталась 4-летняя дочь: защищая Украину, погиб регбист-шахтер

Спортсмен с начала полномасштабного вторжения рф встал на защиту родины

На войне с российскими оккупантами погиб очередной спортсмен-регбист Евгений Кашинский. Ранее во время выполнения боевой задачи на Харьковском направлении погиб регбист Артем Толочко.

Печальную новость сообщила Федерация регби Украины в Facebook. По информации источника, дома у бойца осталась четырехлетняя дочь.

"Снова извещаем о трагическом известии с фронта. При выполнении боевого задания погиб регбист из Кривого Рога, игрок РК "Горняк" Евгений Кашинский. Дома у бойца осталась четырехлетняя дочь. Все регбийное сообщество выражает искренние соболезнования семье и близким героя. С начала войны вместе с собратьями Евгений защищал страну в составе подразделения "Регбисты" 129 криворожской бригады. Вечная память! Герои не умирают!" — гласит сообщение федерации.

В мирной жизни, кроме спорта (регби и футбол), 30-летний Евгений был начальником участка №2 шахты "Юбилейная" в Кривом Роге (рудник "Сухая Балка"). Его родители работали на руднике, и он также связал свою жизнь с горным делом.

"Молодой, упорный, талантливый горняк удивительно быстро проявил себя, получив славу не только квалифицированного работника, но и умелого руководителя", – гласит сообщение в Facebook Рудник "Сухая Балка".

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб регбист-танкист Владислав Горбунов.

Напомним, экс-футболист "Вереса" Андрей Каранюк отдал жизнь за Украину.