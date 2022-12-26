Остались родители и сын: во Львове простились с защитником Мариуполя (фото)
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Украинский военный погиб в возрасте 31 года
Российская война против Украины продолжает забирать жизни храбрых мужчин и женщин, которые пошли на фронт защищать свою родину. Так во Львове прошла церемония прощания с 31-летним уроженцем Мариуполя Сергеем Бутыриным.
Как проинформировала пресс-служба Мариупольского городского совета, мужчина погиб во время боев против российских оккупантов.
Бутырин окончил Мариупольский профессиональный лицей сферы услуг и торговли, а после этого отправился проходить воинскую службу в Донецкой области.
После начала вторжения мужчина вступил в ряды Мариупольской самообороны, а затем пошел на службу в ВСУ и участвовал в обороне родного города.
"У Сергея Бутырина остались родители и сын. Похоронили Героя на Лычаковском кладбище. Светлая память погибшим защитникам Мариуполя! Слава Украине", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко.
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