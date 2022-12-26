Залишилися батьки та син: у Львові попрощалися із захисником Маріуполя (фото)

Український військовий загинув у віці 31 року

Російська війна проти України продовжує забирати життя хоробрих чоловіків та жінок, які пішли на фронт захищати свою батьківщину. Так у Львові відбулася церемонія прощання із 31-річним уродженцем Маріуполя Сергієм Бутиріним.

Як поінформувала пресслужба Маріупольської міської ради, чоловік загинув під час боїв проти російських окупантів.

Бутирін закінчив Маріупольський професійний ліцей сфери послуг та торгівлі, а після цього вирушив проходити військову службу на Донеччині.

Після початку вторгнення чоловік вступив до лав Маріупольської самооборони, а потім пішов на службу до ЗСУ та брав участь в обороні рідного міста.

"У Сергія Бутиріна залишилися батьки та син. Поховали Героя на Личаківському кладовищі. Світла пам’ять загиблим захисникам Маріуполя! Слава Україні", — йдеться у повідомленні.

Прощання із Сергієм Бутиріним

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув заслужений артист України Сергій Шкварченко.

Крім того, ми повідомляли про загибель вчителя фізики з Харківської області Романа Кримсалюка.