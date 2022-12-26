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Залишилися батьки та син: у Львові попрощалися із захисником Маріуполя (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Похорони Сергія Бутиріна Новина оновлена 26 грудня 2022, 19:34
Похорони Сергія Бутиріна

Український військовий загинув у віці 31 року

Російська війна проти України продовжує забирати життя хоробрих чоловіків та жінок, які пішли на фронт захищати свою батьківщину. Так у Львові відбулася церемонія прощання із 31-річним уродженцем Маріуполя Сергієм Бутиріним.

Як поінформувала пресслужба Маріупольської міської ради, чоловік загинув під час боїв проти російських окупантів.

Бутирін закінчив Маріупольський професійний ліцей сфери послуг та торгівлі, а після цього вирушив проходити військову службу на Донеччині.

Після початку вторгнення чоловік вступив до лав Маріупольської самооборони, а потім пішов на службу до ЗСУ та брав участь в обороні рідного міста.

"У Сергія Бутиріна залишилися батьки та син. Поховали Героя на Личаківському кладовищі. Світла пам’ять загиблим захисникам Маріуполя! Слава Україні", — йдеться у повідомленні.

Прощання із Сергієм Бутиріним
Прощання із Сергієм Бутиріним
Прощання із Сергієм Бутиріним
Прощання із Сергієм Бутиріним
Прощання із Сергієм Бутиріним
Прощання із Сергієм Бутиріним

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув заслужений артист України Сергій Шкварченко.

Крім того, ми повідомляли про загибель вчителя фізики з Харківської області Романа Кримсалюка.

Теги:
#Львів #Маріуполь #Герой