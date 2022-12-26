Залишилися дружина і двоє маленьких синів: на фронті загинув відомий херсонський журналіст

Чоловік вступив до лав ЗСУ ще з перших днів повномасштабного вторгнення

Поки в Україні оговтуються від сумної звістки щодо загибелі на фронті геймдизайнера одного із персонажів топової S.T.A.L.K.E.R. Володимира Єжова, країну сколихнула ще одна трагічна смерть. У боях з окупантами, захищаючи Батьківщину від ворога, загинув херсонський журналіст Антон Коломієць.

Про це у понеділок, 26 грудня, повідомили на сторінці Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Фейсбуці, зазначивши, що загиблий герой вступив до лав Збройних сил ще у перші дні повномасштабного російського вторгнення.

Антон Коломієць

Відважний воїн ЗСУ Антон Коломієць здобув фах режисера телебачення, закінчивши Херсонський державний університет. Після тривалий час працював на телеканалі "Скіфія", який в подальшому став херсонською філією "Суспільного".

Загиблий герой упродовж шести років поспіль вів прогноз погоди на телеканалі, даруючи херсонцям добрий настрій. Крім того, був також режисером прямих ефірів.

"У нього залишилися дружина і двоє маленьких синів. Сумуємо з родиною, друзями і колегами Антона. Ця болісна втрата залишиться у пам’яті і серцях всіх, хто знав і любив Героя", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що на фронті загинув заслужений артист України Сергій Шкварченко.

Також нагадаємо, як в Україні прощалися з військовослужбовицею Наталією Личман із Закарпаття, котра боролася з ворогом за спокій країни ще з 2014 року.