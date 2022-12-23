Захищала Україну з 2014 року: на Закарпатті попрощалися з українською військовослужбовицею (відео)

Загиблій захисниці було 38 років

Під час повномасштабної війни наша країна продовжує втрачати справжніх Героїв, які чинили опір російським окупантам. Стало відомо про смерть військовослужбовці Наталії Личман із Закарпаття, яка хоробро стояла на захисті нашої країни з 2014 року.

Як повідомляють журналісти "М-Студіо", про смерть Наталії стало відомо 19 грудня. А 21 грудня у Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері у Мукачеві відбулася церемонія прощання з українською захисницею.

Наталя Личман народилася 16 червня 1984 року. У неї був сильний та вольовий характер. З 2014 року Наталя стала на захист рідної землі, бувши військовослужбовицею 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Як під час АТО, так і під час повномасштабної війни в Україні вона продемонструвала свій героїзм та любов до рідної країни.

Відомо, що у Наталії Личман залишився син Микола та батьки.

Нагадаємо, раніше "телеграф" повідомляв про те, що під Бахмутом загинув 20-річний захисник Мар’ян Сердюк. Через сильні обстріли його тіло не могли забрати три тижні.

Також "Телеграф" писав про те, що на Кіровоградщині попрощалися із загиблим десантником, якому було всього 21. Старший солдат загинув під час чергового ворожого ракетного обстрілу Лиманського району, в селі Новоселівка.