Проводжали на колінах: на Кіровоградщині попрощалися з загиблим десантником, якому було лише 21

Окупанти вбили воїна на 22 році життя

Україна вже понад 10 місяців потужно протистоїть російським загарбникам і втрачає у цій кривавій війні, на жаль, виключно найкращих. Так, у четвер, 15 грудня, в останню путь проводжали 21-річного жителя Світловодська Данила Сергійовича Бережного, який віддав своє життя, обороняючи Батьківщину від окупантів.

Юний воїн віддав своє життя за світле майбутнє України

Цією сумною звісткою поділився міський голова Андрій Маліцький, зазначивши, що сьогодні скорботний день для всіх жителів громади, адже безжальна війна в одну мить обірвала молоде життя юного захисника.

За словами мера, загиблий воїн народився у Світловодську у 2001 році. Навчався у місцевому ліцеї №10 і закінчив політехнічний коледж. Після молодик пішов на службу за контрактом. Був командиром відділення зенітно-ракетного взводу 1 десантно-штурмового батальйону 79 ДШВ.

Загинув старший солдат під час чергового ворожого ракетного обстрілу Лиманського району, у селі Новоселівка.

Провести Героя в останню путь прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади та небайдужі мешканці громади.

Попрощатися з воїном прийшли десятки людей

"Данило був веселим, життєрадісним, привітним і завжди усміхненим, своїм позитивом він підбадьорював всіх довкола. Саме таким ми маємо запам’ятати нашого Героя, який віддав своє життя за цілісність і незалежність України. На віки-вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України як Героя. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль і гіркоту близьких від втрати рідної, близької людини. Добрий, світлий спомин про мужнього Захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав Данила", — написав мер.

Присутні висловили щирі співчуття родині загиблого Героя

Редакція "Телеграфу" низько схиляє голови у глибокій скорботі спільно з близькими воїна.

Нагадаємо, як на фронті у боях із російськими загарбниками загинув медик-добровольець із Швеції, який приїхав до України, аби рятувати поранених бійців ЗСУ.