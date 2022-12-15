Провожали на коленях: в Кировоградской области простились с погибшим десантником, которому было всего 21

оккупанты убили воина на 22 году жизни

Украина уже более 10 месяцев мощно противостоит российским захватчикам и теряет в этой кровавой войне, к сожалению исключительно лучших. Так, в четверг, 15 декабря, в последний путь провожали 21-летнего жителя Светловодска Даниила Сергеевича Бережного, отдавшего свою жизнь, защищая Родину от оккупантов.

Юный воин отдал свою жизнь за светлое будущее Украины

Этим печальным известием поделился городской голова Андрей Малицкий, отметив, что сегодня скорбный день для всех жителей общины, ведь безжалостная война в одно мгновение оборвала молодую жизнь юного защитника.

По словам мэра, погибший воин родился в Светловодске в 2001 году. Учился в местном лицее №10 и окончил политехнический колледж. После молодой человек пошел на службу по контракту. Являлся командиром отделения зенитно-ракетного взвода 1 десантно-штурмового батальона 79 ДШВ.

Погиб старший солдат во время очередного вражеского ракетного обстрела Лиманского района, в селе Новоселовка.

Провести Героя в последний путь пришли родные, близкие, друзья, военнослужащие, представители власти и небезразличные жители общины.

Проститься с воином пришли десятки человек

"Даниил был веселым, жизнерадостным, приветливым и всегда улыбающимся, своим позитивом он ободрял всех вокруг. Именно таким мы должны запомнить нашего Героя, отдавшего свою жизнь за целостность и независимость Украины. На веки-вечные его имя будет вписано в историю нашей общины и Украины как Героя Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь близких от потери родного, близкого человека. Данила", — написал мэр.

Собравшиеся выразили искренние соболезнования семье погибшего Героя

Редакция " Телеграфа " низко склоняет головы в глубочайшей скорби совместно с близкими воинами.

Напомним, как на фронте в боях с российскими захватчиками погиб прибывший в Украину медик-добровольец из Швеции, чтобы спасать раненых бойцов ВСУ.