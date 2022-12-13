Приехал, чтобы спасать бойцов ВСУ: на фронте погиб доброволец из Швеции (фото)

Нико попал в смертельное ДТП

Спровоцированная россией широкомасштабная война в Украине продолжает уносить жизни не только наших граждан, но и иностранцев, которые по зову сердца встали на защиту нашей страны и демократии.

Как сообщили в медицинском добровольческом батальоне Госпитальеры, на войне в Украине погиб медик-доброволец из Швеции. Нико прибыл в нашу страну, чтобы спасать жизни на фронте, однако во время очередной эвакуации раненых случилось непоправимое.

Автомобиль, в котором находился защитник, столкнулся с боевой машиной пехоты, брошенной среди дороги. При этом эвакуация происходила с самого "нуля". Медик получил серьезные ранения и, к сожалению, скончался от них. Еще двое членов экипажа в настоящее время проходят обследование.

"Вечная слава тем, кто не будучи украинцами, бросают свою комфортную жизнь и едут к нам. Едут на войну за нашу независимость. За нашу идентичность", — говорится в сообщении.

Прощание с героем прошло сегодня на Михайловской площади в столице Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская пропаганда распространила фейк о гибели добровольца-парамедика из США.

Также мы сообщали о том, что мариупольчанка, эвакуировавшая детей-сирот, была награждена орденом, посмертно.