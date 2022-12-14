Прощались на коленях: во Львове прошли похороны украинских героев (фото)

Герои отдали жизнь за Украину

В Украине продолжается, развязанная россией полномасштабная война, которая с каждым днем уносит всё больше жизней наших граждан. Во Львове попрощались сразу с тремя украинскими героями, которые отдали свою жизнь за мир в нашей стране.

Как пишет издание "Твое мисто" 13 декабря прошли похороны Юрия Кошовского, Александра Корольчука и Назара Вятровича, которые погибли в бою с российскими захватчиками. Отпевание прошло в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, а после на площади Рынок состоялась городская церемония прощания. Юрия Кошовский и Александр Корольчук были похоронены на Лычаковском кладбище, а Назар Вятрович – в Рясном.

Юрий Кошовский

Уроженец Львова с первых дней полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды ВСУ, где проходил службу в рядах терробороны. Герой участвовал в боях за город Краматорск (Донецкая область).

Юрий Кошовский

Александр Корольчук

Родился в городе Старобельск, что в Луганской области. Выполнял задачи в зоне АТО в составе подразделений ГСЧС Украины, а с началом полномасштабной войны с россией уже с оружием в руках защищал нашу страну в составе воинской части того же 3-го пограничного отряда, а позже – 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Александр Корольчук

Назар Вятрович

Львовянин выполнял боевые задачи в зоне АТО/ООС на протяжении 2016-2019 годов. С началом полномасштабного вторжения россии боролся с оккупантам в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. У Назара Вятровича остались родители, жена, сын и сестра.

Назар Вятрович

Напомним, ранее мы писали о том, что на передовой погиб медик-доброволец из Швеции, который прибыл в Украину, чтобы спасать бойцов ВСУ.

Также мы сообщали о том, что мариупольчанку, занимавшуюся эвакуацией детей-сирот, наградили орденом, посмертно.