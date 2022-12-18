Навчав дітей і пішов захищати Україну: у боях з окупантами загинув учитель із Харківщини

Чоловіка знали, як надійну людину

В Україні триває повномасштабна війна з російськими окупантами, яка продовжує забирати життя наших воїнів та мирних громадян. Однією з таких невиправних втрат стала загибель вчитель ліцею з Харківської області.

Як повідомляється на сторінці Малиновського ліцею №1, у бою за незалежність України загинув випускник фізичного факультету Харківського національного університету імені В.М. Каразіна та вчитель фізики Кримсалюк Роман Юрійович. Чоловік із перших днів повномасштабної війни добровольцем пішов захищати свою батьківщину.

Його колеги розповідають, що Роман запам’ятався їм, як цілеспрямований, відмінний фахівець та просто надійна людина.

"Низько схиляємо голови в глибокій скорботі. Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати і не залікувати рани в душі", — йдеться в повідомленні на офіційній сторінці ліцею.

У ліцеї вирішили вшанувати пам’ять українського героя живим коридором на подвір’ї навчального закладу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Бахмутом загинув 20-річний солдат ЗСУ Мар’ян Сердюк, а його тіло не могли довгий час забрати через запеклі бої.

Також ми повідомляли, що на війні в Україні загинув десантник з Кіровоградської області. Чоловіка проводжали навколішки.