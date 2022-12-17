Врятував побратимів ціною власного життя: на Донбасі героїчно загинув льотчик і батько двох дітей

Герой усе життя присвятив небу

Через загарбницьку війну росії проти України українське суспільство продовжує втрачати тих, хто мужньо постав на захист Батьківщини. Цього разу стало відомо про смерть командира вертолітної ескадрильї льотчика І класу полковника Сергій Хоміка, який за час російсько-української війни офіцер виконав близько 1000 бойових вильотів. Герой, який знищив сотні окупантів і десятки одиниць ворожої військової техніки, загинув на Донеччині 11 листопада.

Про це повідомило видання "АрміяInform". Як зазначається, у той день два Мі-8 вилетіли на завдання. У всіх був оптимістичний настрій, і вони були налаштовані гарно попрацювати. Проте підходячи до місця відпрацювання відбувся спалах, і машина здійснила різкий маневр уліво. Після кількох секунд утримування палаючого вертольота у повітрі борт впав на землю.

Сергій Хомік

Про життя Сергія розповіли його близькі. З дитинства хлопчик. який мешкав у селі Сусваль на Волині мріяв стати льотчиком, тому навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил і звідти офіцером розпочав службу в одній з авіаційних бригад. Валентин, побратим Сергія, розповів, ще небо "буквально його притягувало".

Крім того, курсантом він познайомився з Катериною, з якою певний час мав стосунки на відстані, так як вона жила й працювала в Луцьку, а він навчався у Харкові. Вона бачила, що до Сергія тягнуться колеги, і він не тільки гарна людина, а й істинний командир.

"Пропозицію руки та серця Сергій мені зробив також телефоном. Ми потім сміялися, що все відбулось, як у військових: він на службі, я — вдома. Я ні секунди не вагалась і відповіла йому: "Так!". Мене одразу захопили його чесність, відкритість, порядність, він завжди поводився як справжній чоловік. Прийшов, побачив і з одного погляду переміг", — згадувала жінка Сергія.

Сім'я Сергія Хоміка

Через рік у подружжя народилася дочка Марійка, а ще через 10 років син Макар. Улітку 2014 році Сергій вже був досвідченим льотчиком на посаді командира вертолітної ланки пошуково-рятувального забезпечення вертолітної ескадрильї. До того ж він мав досвід участі в операціях із підтримання миру та безпеки у складі Місії ООН в Африці. У районах АТО/ООС Хомік здійснив близько 800 бойових вильотів.

За майже дев'ять місяців з початку повномасштабного вторгнення окупантів екіпаж полковника Хоміка здійснив майже 250 бойових вильотів. Сам Сергій також підготував десятки бойових льотчиків. У 2022 році Сергій був нагороджений орденами "За мужність" ІІІ і ІІ ступенів.

Сергій Хомік на службі

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