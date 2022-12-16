Під Бахмутом загинув 20-річний боєць ЗСУ: через запеклі бої тіло не могли забрати три тижні

Для перемоги над загарбниками воїн віддав найдорожче — власне життя

Повномасштабна кривава війна продовжує забирати життя наших воїнів, які сміливо стали на захист своєї батьківщини від окупантів. Стало відомо, що у бою із загарбниками на сході України загинув військовий із села Сенечів на Прикарпатті Мар’ян Сердюк.

Про смерть воїна стало відомо 25 листопада. Він загинув поблизу Бахмута, який є найгарячішою точкою на військовій карті України, виконуючи бойове завдання. Мар’яну Сердюку було лише 20 років. Про це повідомили у пресслужбі Вигодської селищної громади.

"Тіло Героя не вдавалося забрати через активні страшні бої. Однак з’явилася така можливість і незабаром захисник повернеться додому… востаннє… Для перемоги над загарбниками Мар’ян Сердюк віддав найдорожче — власне життя", — йдеться у повідомленні.

Інформація щодо часу зустрічі похоронного кортежу, поминальної панахиди та похорону буде повідомлена додатково.

Мар’ян Сердюк. Фото — Вигодська селищна громада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Кіровоградщині попрощалися з українським десантником, який загинув під час чергового ворожого ракетного обстрілу Лиманського району, в селі Новоселівка. Хлопцеві був лише 21 рік.