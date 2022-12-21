Воював із початку вторгнення: під ворожим вогнем загинув заслужений артист України

Заслужений артист загинув у День Святого Миколая

Після інформації про загибель на фронті екс-політв’язня Кремля Геннадія Афанасьєва шокуючою звісткою поділилися у Мінкульті. Своє життя за свободу України віддав заслужений артист України Сергій Шкварченко.

Трагічною новиною поділились у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Сергій Шкварченко загинув 19 грудня 2022 року, потрапивши під мінометний обстріл. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну він був відомим танцівником ансамблю ім. П. Вірського.

За заслуги у творчій сфері був удостоєний звання Заслуженого артиста України. Сергій Шкварченко вступив до лав ЗСУ на початку війни в Україні, щоб захищати країну від російських загарбників.

"Висловлюємо співчуття близьким та колегам Сергія. Вічна пам’ять", — сказано у повідомленні Мінкульту України.

На сторінці ансамблю у соціальній мережі також висловили слова підтримки його сім’ї та свої щирі співчуття.

Раніше ми розповідали про те, що українського десантника вдалося поховати через 10 місяців після загибелі на фронті.