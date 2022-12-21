Вдалося поховати аж через 10 місяців: на Черкащині попрощалися із загиблим десантником

Військовий загинув під час оборони Херсонської області у перші дні війни

Україна продовжує втрачати найкращих синів та доньок, які пішли на фронт захищати незалежність держави. Не встигли закінчитися прощання із одразу трьома захисниками на Рівненщині, як трагічні звістки прийшли до Черкаської області. У селі Княжа Звенигородської ОТГ 20 грудня рідні та друзі попрощалися із старшим сержантом Юрійєм Грибом, якого не стало ще 25 лютого.

Детальніше про "довгу дорогу додому" для військовослужбовця повідомляють "Вісті Черкащини". Загиблому десантнику було всього 46, до чергового дня народження, який би святкував у червні, він не дожив усього кілька місяців.

Юрій Гриб очолював відділення окремої десантно-штурмової бригади. У лавах ЗСУ чоловік знаходився із 2014 року — вирішив стати на захист країни, полишивши роботу у місцевому товаристві "Агропроєкт Княжа". Перш ніж освоїти аргарну справу, Гриб відслужив у повітряно-десантних військах. Також працював у органах внутрішніх справ.

Юрій Гриб

На момент повномасштабного вторгнення старший сержант разом із побратимами намагалися зупинити ворожу навалу в Херсонській області. На жаль, під час чергового обстрілу 25 лютого Юрія Гриба не стало.

"Він був люблячим сином, щирим батьком, другом. Завжди дружній, товариський, наполегливий та рішучий", — говорять про військового знайомі зі Звенигородщини.

З яких причин тіло десантника не могли так довго повернути додому, не повідомляється. Але напередодні, 20 грудня, з Юрієм Грибом нарешті змогли попрощатися найближчі.

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