Рівненщина прощається з трьома захисниками: двоє загинули на фронті, третього війна наздогнала вдома

Кривава російсько-українська війна забирає найкращих…

Поки українці оговтуються від сумної звістки про загибель на війні з окупантами вчителя з Харківщини, жителі Рівненщини прощаються ще з двома Героями, які віддали своє життя за світле майбутнє Батьківщини.

Як у понеділок, 19 грудня, повідомили у пресцентрі Рівненської облдержадміністрації, на фронті загинули два місцеві жителі, бійці ЗСУ: Іван Семенович і Володимир Осипчук.

Так, на Березнівщині провели в останню путь розвідника-кулеметника Івана Семеновича. Герой згинув під час бойових дій неподалік населеного пункту Опитне на Донеччині.

"Війна, підступно розв’язана московськими окупантами, обірвала ще одне молоде життя. Без чоловіка залишилася кохана дружина, без тата – син, який навчається лише у першому класі…", — йдеться в тексті публікації.

Іван Семенович

З іншим захисником, Володимиром Осипчуком, який загинув на Донеччині, захищаючи Україну від загарбників, попрощалися сьогодні у Дядьковицькій громаді. Командир 3-го гранатометного відділення протитанкового взводу 1-го механізованого батальйону ЗСУ, головний сержант загинув під час мінометного обстрілу під селом Кліщіївка (Донецька область).

Володимир Осипчук загинув на Донеччині

Загибель на фронті двох воїнів стала для жителів Рівненської області, на жаль, не єдиною трагедією останніх днів. Не витримало серце ще одного воїна-героя, який упродовж останніх місяців боровся із загарбниками на фронті.

Юрій Ніневський мав величезний бойовий досвід: був учасником АТО. Після повномасштабного вторгнення росії на українські землі він знову відправився захищати рідну країну, проте, повернувшись додому, у довгоочікувану відпустку, помер. Причиною трагічної смерті став інфаркт.

Юрій Ніневський - боєць ЗСУ із великим досвідом

Редакція "Телеграфу" висловлює щирі співчуття рідним, друзям, знайомим і побратимам захисників. Велика шана та пам'ять Воїнам-Героям!

Нагадаємо, ми повідомляли, як під Бахмутом трагічно загинув 20-річний солдат ЗСУ Мар’ян Сердюк.

Також ми писали, як Кіровоградщина попрощалася із загиблим 21-річним десантником Данилом Бережним.