Приїхав із фронту та загинув, рятуючи доньку – трагічна історія командира медбата

Причиною пожежі стала буржуйка

На Житомирщині загинув керівник добровольчого медбатальйону. Чоловік згорів у своїй оселі, коли намагався врятувати від вогню свою дочку.

Як пише видання BBC, посилаючись на повідомлення Першого добровольчого мобільного госпіталю (ПДМШ) імені Миколи Пирогова, внаслідок нещасного випадку у селі Озадівка загинув Сергій "Маестро" Грабчук. Повідомляється, що Сергій нещодавно приїхав додому з фронту, а в ніч проти неділі (18 грудня) у двоповерховому будинку, де він жив зі своєю родиною, спалахнула пожежа.

"Один із тих, хто створював ПДМШ вісім років тому. Він ось-ось мав повернутися до нас на фронт, але доля вирішила по-іншому", — йдеться у пості на сторінці госпіталю у Facebook.

У ДСНС Житомирської області кажуть, що до трагедії призвела буржуйка. А місцеве видання повідомляє, що напередодні Грабчук встановив у себе в будинку додаткову буржуйку і вивів її в камін. За словами рятувальників, під час пожежі жінка із сином встигла залишити задимлений будинок. Вони стрибнули з балкона на автомобіль. Сергій же кинувся шукати свою дочку, яку через велику кількість диму спочатку не вдалося знайти.

"Загиблих батька та доньку вже рятувальники знайшли у різних місцях вдома", — йдеться у повідомленні.

Місцеві журналісти розповідають, що родина Грабарчук жила в Озадівці протягом кількох останніх років. Жили на дідовому дворі у новому будинку. "Тут діти ходили до школи, їх знали та любили всі односельці".

На сторінці ПДМШ опублікували останнє інтерв’ю Сергія Грабчука, в якому він зокрема розповів, як отримав позивний "Маестро".

"Я літаю, я приватний пілот, і так сталося, що це асоціюється у нас із фільмом "У бій ідуть лише старий", — сказав Грабчук.

Також чоловік повідомляв, що пройшов бойове хрещення у Дебальцевому, а останнім часом працював у нещодавно звільненому Лимані Донецької області.

Сергій Грабчук

"Ти так любив небо... Лети, лети високо, вільний птах! І до зустрічі на небесах!", — пишуть його побратими на сторінці шпиталю.

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