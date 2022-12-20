Приехал с фронта и погиб, спасая дочь - трагическая история командира медбата

Причиной пожара стала буржуйка

В Житомирской области погиб руководитель добровольческого медбатальона. Мужчина сгорел в своем доме, когда пытался спасти от огня свою дочь.

Как пишет издание BBC, ссылаясь на сообщение Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) имени Николая Пирогова, в результате несчастного случая в селе Озадовка погиб Сергей "Маэстро" Грабчук. Сообщается, что Сергей недавно приехал домой с фронта, а в ночь на воскресенье (18 декабря) в двухэтажном доме, где он жил со своей семьей, вспыхнул пожар.

"Один из тех, кто создавал ПДМГ восемь лет назад. Он вот-вот должен был вернуться к нам на фронт, но судьба решила по-другому", — говорится в посте на странице госпиталя в Facebook.

В ГСЧС Житомирской области говорят, что к трагедии привела буржуйка. А местное издание передает, что накануне Грабчук установил у себя в доме дополнительную буржуйку и вывел ее в камин. По словам спасателей, во время пожара женщина с сыном успела покинуть задымленный дом. Они выпрыгнули с балкона на автомобиль. Сергей же бросился искать свою дочь, которую из-за большого количества дыма сначала не удалось найти.

"Погибших отца и дочь уже спасатели нашли в разных местах дома", — говорится в сообщении.

Местные журналисты рассказывают, что семья Грабарчук жила в Озадовке на протяжении последних нескольких лет. Жили на дедовом дворе в новом доме. "Здесь дети ходили в школу, их знали и любили все односельчане".

На странице ПДМГ опубликовали последнее интервью Сергея Грабчука, в котором он, в частности, рассказал, как получил позывной "Маестро".

"Я летаю, я частный пилот, и так уж случилось, что это ассоциируется у нас с фильмом "В бой идут одни старики", — сказал Грабчук.

Также мужчина сообщал, что прошел боевое крещение в Дебальцево, а в последнее время работал в недавно освобожденном Лимане Донецкой области.

Сергей Грабчук

"Ты так любил небо… Лети, лети высоко, вольная птица! И до встречи на небесах!", — пишут его побратимы на странице госпиталя.

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