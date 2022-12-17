Спас товарищей ценой собственной жизни: на Донбассе героически погиб летчик и отец двоих детей

Герой всю жизнь посвятил небу

Из-за захватнической войны россии против Украины украинское общество продолжает терять тех, кто мужественно встал на защиту Родины. На этот раз стало известно о смерти командира вертолетной эскадрильи летчика I класса полковника Сергея Хомика, который за время российско-украинской войны офицер выполнил около 1000 боевых вылетов. Герой, уничтоживший сотни оккупантов и десятки единиц вражеской военной техники, погиб в Донецкой области 11 ноября.

Об этом сообщило издание "АрмияInform". Как отмечается, в тот день два Ми-8 вылетели на задание. У всех было оптимистическое настроение, и они были настроены хорошо поработать. Однако подходя к месту отработки произошла вспышка, и машина совершила резкий маневр влево. После нескольких секунд удерживания горящего вертолета в воздухе борт упал на землю.

Сергей Хомик

О жизни Сергея рассказали его близкие. С детства мальчик, проживавший в селе Сусваль на Волыни, мечтал стать летчиком, поэтому учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил и оттуда офицером начал службу в одной из авиационных бригад. Валентин, товарищ Сергея, рассказал, что небо "буквально его притягивало".

Кроме того, курсантом он познакомился с Екатериной, с которой некоторое время общался на расстоянии, так как она жила и работала в Луцке, а он учился в Харькове. Она видела, что к Сергею тянутся коллеги, и он не только хороший человек, но и настоящий командир.

"Предложение руки и сердца Сергей мне сделал также по телефону. Мы потом смеялись, что все произошло, как у военных: он на службе, я дома. Я ни секунды не колебалась и ответила ему: "Да!". Меня сразу увлекли его честность, открытость, порядочность, он всегда вел себя как настоящий мужчина. Пришел, увидел и с одного взгляда победил", — вспоминала жена Сергея.

Семья Сергея Хомика

Через год у супругов родилась дочь Маша, а еще через 10 лет сын Макар. Летом 2014 года Сергей уже был опытным лётчиком в должности командира вертолетного звена поисково-спасательного обеспечения вертолетной эскадрильи. К тому же, он имел опыт участия в операциях по поддержанию мира и безопасности в составе Миссии ООН в Африке. В районах АТО/ООС Хомик совершил около 800 боевых вылетов.

За почти девять месяцев с начала полномасштабного вторжения оккупантов экипаж полковника Хомика совершил около 250 боевых вылетов. Сам Сергей также подготовил десятки боевых летчиков. В 2022 году Сергей был награжден орденами "За мужество" ІІІ и ІІ степеней.

Сергей Хомик на службе

Как сообщал "Телеграф" ранее, под Бахмутом погиб 20-летний военный. Из-за боев его тело неделями не могли вывезти.