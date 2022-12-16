Под Бахмутом погиб 20-летний боец ВСУ: из-за ожесточенных боев тело не могли забрать три недели

Для победы над захватчиками украинский воин отдал самое дорогое – собственную жизнь

Полномасштабная кровавая война продолжает забирать жизни наших воинов, которые смело стали на защиту своей родины от оккупантов. Стало известно, что в бою с захватчиками на востоке Украины погиб военный из села Сенечев на Прикарпатье Марьян Сердюк.

О смерти воина стало известно 25 ноября. Он погиб вблизи Бахмута, который является самой горячей точкой на военной карте Украины, выполняя боевое задание. Марьяну Сердюку было всего 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Выгодской поселковой общины.

"Тело Героя не удавалось забрать из-за активных страшных боев. Однако появилась такая возможность и вскоре защитник вернется домой… в последний раз… Для победы над захватчиками Марьян Сердюк отдал самое дорогое – собственную жизнь", — говорится в сообщении.

Информация о времени встречи похоронного кортежа, поминальной панихиды и похорон будет сообщена дополнительно.

Марьян Сердюк. Фото - Выгодская поселковая община

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кировоградской области простились с украинским десантником, погибшим во время очередного вражеского ракетного обстрела Лиманского района, в селе Новоселовка. Парню был всего 21 год.