Учил детей и пошел защищать Украину: в боях с оккупантами погиб учитель с Харьковщины

Мужчину знали, как надежного человека

В Украине продолжается полномасштабная война с российскими оккупантами, которая продолжает забирать жизни наших воинов и мирных граждан. Одной из таких непоправимых потерь стала гибель учитель лицея из Харьковской области.

Как сообщается на странице Малиновского лицея №1, в бою за независимость Украины погиб выпускник физического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина и учитель физики Крымсалюк Роман Юриевич. Мужчина с первых дней полномасштабной войны добровольцем пошел защищать свою родину.

Его коллеги рассказывают, что Роман запомнился им, как целеустремленный, отличный специалист и просто надежный человек.

"Низко склоняем головы в глубокой скорби. Никакими словами не унять жгучую боль потери и не залечить раны в душе", — говорится в сообщении на официальной странице лицея.

В лицее решили почтить память украинского героя живим коридором во дворе учебного учреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Бахмутом погиб 20-летний солдат ВСУ Марьян Сердюк, а его тело не могли долгое время забрать из-за ожесточенных боев.

Также мы сообщали о том, что на войне в Украине погиб десантник из Кировоградской области. Мужчину провожали на коленях.